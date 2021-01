Van Dijk krijgt bij revalidatie in Dubai bezoek van MMA-ster Nurmagomedov

Profcontract Heeft talentvol­le Trinity ook de streken van NBA-legende Dennis Rodman?

28 januari Trinity Rodman is hot news in Amerika: de dochter van de excentrieke NBA-legende Dennis gaat een grote toekomst tegemoet als voetbalprof. Met haar 18 jaar oud is ze de jongste speelster ooit gedraft in de National Women’s Soccer League, de profcompetitie in de Verenigde Staten: ,,Ik heb de genen van mijn pa, maar ik wil mijn eigen naam maken als Trinity Rodman.”