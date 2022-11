Van Dijk met zege en goed gevoel richting WK na duel met Southampton

Bundesliga Bayern München voorlopig koploper, superta­lent Moukoko wijst Dortmund de weg na bizar incident

Bayern München heeft de koppositie in de Bundesliga in ieder geval voor een dag weer in handen. De ploeg van Julian Nagelsmann boekte een 3-2-zege op bezoek bij Hertha BSC. Borussia Dortmund kende in het eigen Signal Iduna Park weinig problemen met hekkensluiter VFL Bochum.

