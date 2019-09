Van Dijk moet ondanks droomseizoen Messi voor laten gaan

De prijs voor FIFA Wereldvoetballer van het Jaar ging in Milaan voorbij aan Virgil van Dijk. Sari van Veenendaal viel wél in de prijzen: de doelvrouw van Oranje mag zichzelf de beste keepster ter wereld noemen.

Virgil van Dijk applaudisseert beleefd vanaf zijn stoel op rij drie, terwijl in het prachtige Teatro alla Scala een opgewonden gejuich klinkt. Niet de Nederlandse verdediger van Liverpool wint de prijs voor FIFA Wereldvoetballer van het Jaar, maar Lionel Messi, het Argentijnse fenomeen van FC Barcelona.



Dat is bepaald geen schande uiteraard; Van Dijk werd door de UEFA al gekroond tot beste van Europa, maar een kleine teleurstelling was het wel vanuit Nederlands perspectief. Voor het eerst sinds 1992 lonkte de hoogst denkbare individuele prijs ter wereld, maar de veelkoppige jury koos - wederom - voor Messi.



Bondscoaches, aanvoerders, journalisten en supporters uit de hele wereld mochten stemmen; Van Dijk bleef daarbij achter op de ongetwijfeld beste speler van deze tijd, ondanks zijn droomseizoen bij Liverpool. Doelvrouw Sari van Veenendaal van de Oranjevrouwen wint in Milaan wél de prijs voor beste keepster; een formidabele bekroning op een geweldig seizoen. De keepster uit Nieuwegein wordt uitgeluid met een warm applaus van de zaal.

Verkrampt

Het betekent toch nog een Nederlands succes op een bombastische en nogal verkrampte avond in Milaan. Al uren voor de verkiezing zijn de straten rondom het Piazza della Scala, niet ver van de beroemde Dom, hermetisch afgesloten voor publiek.

Het krioelt er van de opgewonden beveiligers, FIFA-officials en politiemensen. Iets verderop gaat een groot deel van het winkelend publiek achteloos verder met shoppen, maar op elke hoek rondom het plein verzamelen zich groepen voetbalfans, smachtend naar een glimp van de sterren.

Die arriveren iets verderop, keurig voor de deur afgezet in geblindeerde busjes, om over de zogenoemde ‘groene loper’ naar binnen te worden geleid. Van Marco van Basten tot Sari van Veenendaal, van Lionel Messi tot José Mourinho; zo ongeveer de complete mondiale voetbalelite wandelt door een zee van fotografen en cameraploegen naar binnen.

Gullit

Binnen in ‘La Scala’ is de show zelf minstens zo grotesk. In de schitterende, historische zaal glimt overal goud en rood velours. Gastheer Ruud Gullit heet de genodigden welkom met de Italiaanse presentatrice Ilaria D’Amico, compleet met zorgvuldig ingestudeerde grapjes en dolletjes.

José Mourinho is de enige die het autocue-protocol doorbreekt, een grap maakt en droogjes wegloopt. Prompt is even het ongemak voelbaar in de zaal vol prominenten en FIFA-officials.

Vrouwenvoetbal

Volledig scherm Sari van Veenendaal. © REUTERS Meer dan ooit is er aandacht voor het vrouwenvoetbal, zowel bij de uitreiking zelf als in het omlijstend programma. Anouk Hoogendijk reikt de prijs uit voor de Puskás Award voor de mooiste goal van het jaar, gewonnen door de Hongaar Daniel Zsóri. De Amerikaanse ster Megan Rapinoe steelt al op de groene loper de show.



De zogenoemde FIFA Fan Award gaat nog voorbij aan het legioen van de Oranjevrouwen, maar Sari van Veenendaal mag zich niet veel later de beste keepster van de wereld noemen. Met een feilloze speech bedankt de keepster van het Nederlands elftal haar familie, naasten en teamgenoten. ,,Als meisje kun je hier alleen maar van dromen, en die droom is uitgekomen’’, zegt Van Veenendaal, stralend van oor tot oor.

Sarina Wiegman moet de prijs voor beste vrouwencoach aan zich voorbij laten gaan, ten faveure van de Amerikaanse bondscoach Jill Ellis. Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt staan wél op het podium, als spelers in het beste team van het jaar, samen met – uiteraard – Van Dijk. Maar de hoogst denkbare bekroning gaat even later voorbij aan de Bredanaar, winnaar van de Champions League met Liverpool.

De aanvoerder van Oranje maakt nog altijd kans op de Ballon d’Or van France Football, óók een grote prijs. Maar Marco van Basten, de laatste Nederlandse winnaar en aanwezig in de zaal, krijgt vooralsnog geen opvolger.

