Van Dijk na nederlaag tegen City: ‘Geen reden tot paniek’

Liverpool zag door een nederlaag in het Etihad Stadium (2-1) de voorsprong op Manchester City slinken tot vier punten. Als de koploper van de Premier League zich iets kon verwijten, dan was het een gebrek aan doortastendheid in de voorhoede. Zo liet Sadio Mané na ruim een kwartier een reuzenkans onbenut. ,,Dan was het een totaal andere wedstrijd geworden”, vertelde Virgil van Dijk hierover.

Door Geert Langendorff

,,Helaas gaat die bal op de paal. Dat was een moment waarop we de wedstrijd wellicht de andere kant op hadden kunnen sturen. Maar goed, uiteindelijk winnen we niet. Dan kan je wel excuses gaan verzinnen, maar het is nu eenmaal zo.” De aanvoerder van Oranje, die net als landgenoot Georginio Wijnaldum kon terugkijken op een sterk optreden, haalde aan de andere kant van het veld nog een inzet van David Silva uit de doelmond.

Helaas voor hem en Liverpool lette Dejan Lovren iets minder goed op, toen Sergio Agüero kort voor rust van dichtbij uithaalde. ,,Jammer hoe we die 1-0 tegen krijgen”, blikte Van Dijk terug, zonder de Kroatische centrale verdediger bij naam te noemen. ,,We herpakten ons goed in de tweede helft, speelden goed, zetten hen heel erg onder druk. We gingen tussen hun linies door, legden bij vlagen een uitstekende pot op de mat neer. Alleen staan we met lege handen.”

De enorme intensiteit deed denken aan een Champions League-finale, maar Van Dijk wilde daar niets van weten. ,,Zo wordt dat door de buitenwacht geschetst, maar voor ons spelers was het gewoon een Premier League-duel, dat we wilden winnen en waar we alles aan deden om die te winnen. Helaas mocht het niet zo zijn.” Dat de vonken er af en toe afvlogen, met name bij City, kwam voor hem niet als een verrassing.

,,We hebben vorig jaar hier in de kwartfinale van de Champions League gezien, dat ze dat konden.” City moest toen in het Etihad Stadium een 3-0 achterstand, opgedaan op Anfield, goedmaken. Dat mislukte (2-1 nederlaag), maar Liverpool moest tot het gaatje gaan. ,,Ze probeerden het toen in de tweede helft. We hielden ze goed in bedwang. Helaas lukte dat nu niet.”

Geen paniek

Van Dijk zag in de nederlaag tegen de voornaamste concurrent om het kampioenschap geen aankondiging van een slechte reeks, waarin de titelkansen als sneeuw voor de zon kunnen verdwijnen. ,,We wisten dat als we verloren we nog maar vier punten zouden voorstaan. Het is niet anders. Alle spelers waren natuurlijk erg teleurgesteld in de kleedkamer, maar we moeten gewoon doorgaan. Er is geen reden voor paniek”