Van Dijk speelt vijftigste duel voor Liverpool

De Brabander kwam een jaar geleden over van Southampton voor het recordbedrag van bijna 85 miljoen euro en maakt grote indruk in Liverpool. Al in zijn eerste wedstrijd, nota bene tegen stadsgenoot Everton, scoorde Van Dijk. Het rumoer omtrent de hoge transfersom verstomde gelijk, want onder Van Dijk staat de verdediging van Liverpool als een huis. Wat eerst de achilleshiel van de formatie van Jurgen Klopp was, is nu de sterkste defensie van de gehele Premier League.



Zo werd Van Dijk gisteren nog uitgeroepen tot speler van de maand december voor zijn ijzersterke prestaties. In de zeven (!) Premier Leagueduels kreeg Liverpool slechts drie tegentreffers. In de 21 duels van dit seizoen wisten de tegenstanders maar tien keer het doel te vinden.



Tegen Brighton moet Van Dijk Davy Pröpper en Jurgen Locadia van scoren af weten te houden. Hij krijgt daarbij hulp van Georginio Wijnaldum, die eveneens in de basis staat.