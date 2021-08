Van Dijk terug na ‘mentaal zware’ periode: ‘De ene dag ben je fit, de andere zit je vol medicijnen’

SamenvattingMet een clean sheet keerde Virgil van Dijk gisteravond na tien maanden terug in de Premier League. Na afloop van de eenvoudige 3-0 zege op Norwich City vertelde de Oranje-aanvoerder onder meer over een bij vlagen lastige periode. ,,Het is mooi dat ik de jongens weer kan helpen.”

,,Dit is een goede start", begon Van Dijk na afloop van zijn rentree tegenover Sky Sports. ,,Het is mooi dat ik de jongens weer kan helpen. Ik heb de wedstrijden nodig, dat weet de trainer ook. Uiteindelijk klinkt 3-0 comfortabel maar bij vlagen, met name aan het eind, maakten we het onszelf nog aardig lastig. We zullen gaan kijken wat er nog beter kan.”

Sterkhouder Van Dijk liep in de stadsderby met Everton op 17 oktober een zware kruisbandblessure op en was sindsdien niet inzetbaar voor trainer Jürgen Klopp. Hij gaf gisteravond aan dat het soms wel lastig was om te zien hoe The Reds zonder hem niet om de titel mee konden doen in de Premier League.

,,Mentaal is het zwaar", ging Van Dijk Verder. ,,De ene dag ben je fit, de andere dag zit je vol medicijnen en heb je pijn. Iedereen heeft zijn mening over wat er in die wedstrijd gebeurde en dat lees je dan omdat je niks beters te doen hebt. We hadden meerdere blessures op sleutelposities en konden daardoor ons gewenste spel niet spelen. Maar de jongens hebben het fantastisch opgevangen. Hopelijk kunnen we daar nu op voortbouwen en blijft iedereen fit.”

De concurrentie belooft dit seizoen wederom moordend te worden, met clubs als Manchester City, Chelsea en Manchester United die zich allemaal versterkt hebben deze zomer. Van Dijk ziet hoe dan ook kansen voor zijn Liverpool. ,,Kijkend naar ons team, denk ik dat we een goede kans hebben om mee te doen als we fit blijven. Tegen spitsen en ploegen van wereldklasse spelen, en niet weten waar je aan het einde van de rit ongeveer gaat staan, dat is spannend.”

