Van Dijk verkozen tot beste Premier League-speler in december

Barcelona met Cillessen en zonder Messi

10 januari Jasper Cillessen verdedigt vanavond vanaf 21.30 uur het doel van FC Barcelona in het uitduel met Levante in de achtste finales van de Spaanse beker. De keeper van Oranje krijgt dit seizoen in bekerwedstrijden de voorkeur boven Marc-André ter Stegen, de eerste doelman van de kampioen van Spanje.