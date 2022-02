Van Dijk wint League Cup met Liverpool, Kepa de schlemiel bij Chelsea

VideoLiverpool heeft de League Cup gewonnen. De ploeg van coach Jürgen Klopp won de strafschoppenserie op Wembley met 11-10. Chelsea-keeper Kepa Arrizabalaga, die in minuut 119 was ingevallen voor uitblinker Edouard Mendy, was de enige speler die miste.

Liverpool begon de penaltyserie, waarin lange tijd niet werd gemist. James Milner, Marcos Alonso, Fabinho, Romelu Lukaku, Virgil van Dijk, Kai Havertz, Trent Alexander-Arnold, Reece James, Mohamed Salah, Jorginho, Diogo Jota, Antonio Rüdiger, Divock Origi, N’Golo Kanté, Andrew Robertson, Timo Werner, Harvey Elliott, Thiago Silva, Ibrahima Konaté en Trevoh Chalobah zorgden ervoor dat de eerste twintig strafschoppen allemaal tegen het net gingen, iets wat in de 120 minuten daarvoor niet geldig was gebeurd. Daarna was het dus de beurt aan de keepers. Liverpool-keeper Caoimhin Kelleher schoot overtuigend binnen, waarna Chelsea-keeper Kepa Arrizabalaga hoog over schoot.

Een kansenverhouding van 20-11 in het voordeel van Liverpool, drie afgekeurde goals van Chelsea en eentje van Liverpool. Caoimhin Kelleher en Edouard Mendy waren vanavond de grote uitblinkers op Wembley, waar gedurende 120 minuten (plus nog zo'n vijftien minuten extra tijd) niet werd gescoord. In minuut 119 werd Chelsea-doelman Mendy afgelost door Kepa Arrizabalaga, de Baskische keeper die in 2019 al een hoofdrol speelde in de League Cup-finale. Hij weigerde zich toen door coach Maurizio Sarri te laten vervangen door Willy Caballero, waarmee hij alle ogen op zich gericht wist. Kepa kon zijn brutale actie toen niet waarmaken, want Manchester City won die penaltyserie toen met 4-3. City won de League Cup de afgelopen vier seizoenen.

Dat het bij rust nog 0-0 stond, was met recht een wonder te noemen. Beide ploegen kregen grote kansen om de score te openen, maar de keepers waren de uitblinkers van de eerste helft. De Ierse doelman Caoimhin Kelleher (23) pakte van heel dichtbij een schot van Mason Mount en aan de andere kant wist de liggende Edouard Mendy met een weergaloze reflex een zeker lijkende goal van Sadio Mané te voorkomen.

Halverwege de eerste helft hielp Mason Mount nog een grote mogelijkheid om zeep en ook na rust was het de middenvelder van Chelsea die een droomkans kreeg. Mount had alle tijd van de wereld om alleen op Kelleher af te gaan, maar raakte de paal. Mohamed Salah kreeg op zijn beurt ook de gelegenheid om solo op de keeper af te gaan, maar de Egyptenaar gaf zijn stiftje net te weinig snelheid mee.

De openingsgoal leek uiteindelijk uit onverwachte hoek te komen. Liverpool kreeg een vrije trap in de buurt van het strafschopgebied en koos voor een variant. De bal ging naar Mané die vervolgens met zijn hoofd Joël Matip bediende. De centrale verdediger kon van dichtbij makkelijk binnen koppen en de vreugde bij Liverpool was groot.

Dit was echter van korte duur, want de VAR zag dat Virgil van Dijk met een halve voet buitenspel stond en zo hinderlijk aanwezig was voor de verdediging van Chelsea. De scheidsrechter ging naar het scherm en besloot de goal af te keuren, tot grote verbazing van Van Dijk.

Liverpool werd daarna sterker en sterker en Chelsea was inmiddels aanvoerder César Azpilicueta kwijtgeraakt aan een blessure. Het leek wachten op de 1-0 voor Liverpool, maar Chelsea werd uit het niets weer gevaarlijk. Kai Havertz leek van dichtbij de 1-0 te maken, maar ook deze goal werd afgekeurd vanwege buitenspel.

Virgil van Dijk in duel met Mason Mount. © REUTERS

In de slotfase was het aan de uitstekend keepende Mendy te danken dat Chelsea er een verlenging uit kon slepen. De Senegalese keeper stopte bij het ingaan van de zes minuten extra tijd nog op prachtige wijze een harde kopbal van Van Dijk.

In de zevende minuut van de extra dacht invaller Romelu Lukaku wel een geldige goal te maken, maar voor de Belgische spits ging het feest ook niet door wegens buitenspel. Ook in minuut negentien van de verlenging scoorde Chelsea, maar opnieuw stond Havertz buitenspel. Het kwam uiteindelijk dus aan op strafschoppen.