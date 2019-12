Van Dijk wist al dat hij tweede werd bij Gouden Bal-verkiezing

Van Dijk (28) besloot desondanks af te reizen naar Parijs voor de prijsuitreiking. ,,Ik vond het belangrijk om bij de ceremonie te zijn en had uiteindelijk een topavond.” Cristiano Ronaldo, die als derde eindigde bij de uitverkiezing, liet de avond aan zich voorbijgaan.



Messi haalde in Parijs de zesde ‘Balon D’Or’ uit zijn carrière op, tot lichte teleurstelling van Van Dijk. ,,Ik was toch wel een beetje teleurgesteld", zegt Van Dijk tegen Mirror. ,,Maar om daar te staan tussen de grootste voetbaliconen ter wereld blijft wel een geweldige prestatie.”



De Gouden Bal voor de beste voetballer van de wereld wordt jaarlijks uitgeloofd door het Franse voetbaltijdschrift France Football, dat zich baseert op de stemmen van 176 journalisten van over de hele wereld. Zeven keer won een Nederlander de prestigieuze prijs (Johan Cruijff in 1971, 1973 en 1974, Ruud Gullit in 1987 en Marco van Basten in 1988, 1990 en 1992).



Bekijk hoe Lionel Messi zijn zesde Ballon D‘Or in ontvangst nam: