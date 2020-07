Van Dongen in de bres voor anonieme homoseksueel in Premier League: ‘Wereld beetje mooier maken’

Wanneer dacht je: ik moet me nú laten horen?

Merel van Dongen: ,,Om eerlijk te zijn dacht ik eerst: het is nu niet aan mij om me te laten gelden. Misschien denken mensen inmiddels wel: o, daar heb je die Merel weer. Ik heb een paar dingen waar ik écht voor sta en die ik wil uitdragen. Homoacceptatie in de voetbalwereld is er daar één van. Ik las over zijn anonieme brief en het greep me aan. Ik dacht vooral: stel je schrijft zo’n brief, dan wil je toch vooral horen dat mensen je steunen. Dat gevoel kreeg ik te weinig. Dus het bleef malen in mijn hoofd. Dat gevoel verdween niet. Dus uiteindelijk besloot ik tóch om actie te ondernemen.’’