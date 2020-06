Van Drongelen en Letschert lopen opnieuw averij op met HSV

De laatste treffer van de bezoekers viel ver in blessuretijd. Namens de thuisclub kwamen Aaron Hunt en de Fin Joel Pohjanpalo (twee keer) tot scoren.

HSV verzuimde te profiteren van het puntenverlies van concurrent VfB Stuttgart, dat gisteren op 0-0 bleef steken tegen VfL Osnabrück. De ploeg van de basisspelers Van Drongelen (ex-Sparta Rotterdam) en Letschert (onder meer ex-FC Utrecht) bleef daardoor derde, met twee punten minder dan Stuttgart. Koploper is Arminia Bielefeld, dat vijf punten meer heeft dan de nummer 2 en ook nog een wedstrijd moet inhalen.

De eerste twee clubs in de eindstand promoveren naar de Bundesliga. De nummer 3 speelt play-offs om promotie/degradatie. Er zijn nog vier volledige speelronden te gaan op het tweede niveau. HSV degradeerde in 2018 voor de eerste keer in de clubhistorie uit de Bundesliga. Vorig seizoen eindigde de ploeg uit Hamburg als vierde.