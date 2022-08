Van Dumfries tot Wijnaldum en van Lukaku tot Di María: Serie A ook dit seizoen zéér interessant

Traditiegetrouw trapt de Italiaanse Serie A als laatste van de Europese topcompetities af. Sampdoria - Atalanta Bergamo en AC Milan - Udinese (18.30 uur) zijn de eerste twee wedstrijden die op het programma staan. AC Milan is de titelhouder, maar zoals elk jaar is de concurrentie moordend. Zo is bij Internazionale supertandem ‘Lautaku’ in ere hersteld met de terugkeer van Romelu Lukaku en Juventus zint op revanche na de vierde plek van vorig seizoen.

Nederlanders

Met Matthijs de Ligt vertrok een van de Nederlandse blikvangers dit seizoen uit de Serie A, maar nog altijd barst het in de Italiaanse competitie van de Nederlandse invloeden. Denk maar eens aan de twee Nederlandse sterkhouders bij Internazionale: Stefan de Vrij en Denzel Dumfries moesten vorig seizoen de titel aan AC Milan laten, maar de Nederlandse verdedigers zullen erop gebrand zijn om de Scudetto dit seizoen wel terug te halen naar het blauwzwarte deel van Milaan.

Het eveneens Nederlands getinte AS Roma zal dit seizoen ook een gooi doen naar het binnenhalen van een Champions League-ticket. Georginio Wijnaldum moet de Argentijn Paulo Dybala gaan voorzien van de nodige assists en met Rick Karsdorp en Justin Kluivert heeft José Mourinho de beschikking over nog twee Nederlanders. Kluivert mag echter weg en staat mogelijk voor een overstap naar Fulham.

Ook bij Atalanta Bergamo vinden we nog altijd de Nederlandse enclave met Marten de Roon, Teun Koopmeiners en Hans Hateboer, net als bij Bologna. Daar staan Jerdy Schouten, Denso Kasius en Mitchell Dijks op de loonlijst.

Een ander nieuwe Nederlands gezicht in de Italiaanse competitie is dat van Tonny Vilhena. Na Feyenoord speelde de middenvelder voor het Russische Krasnodar en het Spaanse Espanyol. Die laatste club verhuurt Vilhena nu aan het Salernitana van onder anderen Franck Ribéry en een andere Nederlander: Reda Boultam. Met zondag Salernitana - AS Roma op het programma hoopt Vilhena zijn eerste speelminuten tegen Wijnaldum en Karsdorp te kunnen maken.

De laatste Nederlanders in de Serie A zijn Bram Nuytinck (Udinese), Jeroen Zoet (Spezia) en Sam Lammers (Empoli). Laatstgenoemde kwam er vooralsnog bij Atalanta Bergamo en Eintracht Frankfurt niet aan te pas en hoopt nu via Empoli eindelijk een succesvol seizoen in het buitenland tegemoet te gaan.

Transfers

Eigenlijk zijn de meest interessante transfers in Italië de transfers waar geen transfersom mee gemoeid was. De duurste speler van deze zomer was namelijk Torino-verdediger Bremer die de naar Bayern München vertrokken Matthijs de Ligt moet opvolgen.

Naast bovenstaande lijst kwamen er echter nog tal van interessante namen richting Italië deze zomer. Zo is Romelu Lukaku terug bij Internazionale, maakte voormalig FC Groningen-speler Filip Kostic de overstap naar Juventus en maakte Cyriel Dessers zijn droomtransfer van RC Genk naar Cremonese.

Maar er waren er ook volop fraaie transfervrije overstappen: Paul Pogba (van Manchester United naar Juventus), Paulo Dybala (van Juventus naar AS Roma), Luka Jovic (van Real Madrid naar Fiorentina), Divock Origi (van Liverpool naar AC Milan), Ángel Di María (van PSG naar Juventus), Andre Onana (van Ajax naar Internazionale), Henrikh Mkhitaryan (van AS Roma naar Internazionale) en Nemanja Matic (van Manchester United naar AS Roma). Maar let ook op het ambitieuze Monza van eigenaar Silvio Berlusconi dat zich bijvoorbeeld versterkte met Europees kampioen Matteo Pessina.

Eerste speelronde - Serie A

Zaterdag 13 augustus: Sampdoria - Atalanta Bergamo (18.30 uur)

Zaterdag 13 augustus: AC Milan - Udinese (18.30 uur)

Zaterdag 13 augustus: Monza - Torino (20.45 uur)

Zaterdag 13 augustus: Lecce - Internazionale (20.45 uur)

Zondag 14 augustus: Fiorentina - Cremonese (18.30 uur)

Zondag 14 augustus: Lazio - Bologna (18.30 uur)

Zondag 14 augustus: Spezia - Empoli (20.45 uur)

Zondag 14 augustus: Salernitana - AS Roma (20.45 uur)

Maandag 15 augustus: Hellas Verona - Napoli (18.30 uur)

Maandag 15 augustus: Juventus - Sassuolo (20.45 uur)

Topduels Serie A (eerste seizoenshelft)

Vrijdag 26 augustus: Lazio - Internazionale (20.45 uur)

Zaterdag 27 augustus: Juventus - AS Roma (18.30 uur)

Zaterdag 3 september: AC Milan - Internazionale (18.00 uur)

Zaterdag 3 september: Lazio - Napoli (20.45 uur)



Van onderstaande wedstrijden wordt datum en tijdstip later definitief bekend:

Zondag 18 september: AC Milan - Napoli

Zondag 2 oktober: Internazionale - AS Roma

Zondag 9 oktober: AC Milan - Juventus

Zondag 23 oktober: AS Roma - Napoli

Zondag 6 november: Juventus - Internazionale

Zondag 6 november: AS Roma - Lazio

Zondag 13 november: Juventus - Lazio

Woensdag 4 januari: Internazionale - Napoli

Zondag 8 januari: AC Milan - AS Roma

Zondag 15 januari: Napoli - Juventus

Zondag 22 januari: Lazio - AC Milan