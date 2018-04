Van Gaal: Ik heb een aanbieding gehad die ik niet kan weigeren

,,Ik krijg nog steeds veel aanbiedingen", zei Van Gaal. ,,Al zullen sommige mensen dat niet leuk vinden. Nu ligt er een aanbieding die ik niet kan weigeren. Ik kan dus nog niet zeggen dat ik met pensioen ben. Dat is misschien wel het geval als ik in juli, augustus nog niets heb."



Van Gaal verklapte verder dat hij niet is gevraagd voor de functie in de raad van commissarissen van Ajax, die Danny Blind heeft gekregen. ,,Maar dat is ook niets voor mij", zei hij. ,,Ik kan dan niet direct invloed uitoefenen op het beleid."