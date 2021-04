Van ‘koude voeten’ tot ‘geen echt stadion’: de meest bizarre excuses van Jürgen Klopp op een rij

Liverpool ging dinsdag in de eerste kwartfinale van de Champions League met 3-1 onderuit in en tegen Real Madrid . Coach Jürgen Klopp wees achteraf onder meer naar het stadion. Een opvallende verklaring en voor de Engelse krant ‘Daily Mail’ het sein om de meest bizarre excuses van de Duitse topcoach te noteren sinds hij in 2015 bij The Reds neerstreek.

Hij leidde Liverpool sinds zijn komst al naar de Champions League (2019) en de landstitel (2020). Dat Jürgen Klopp het al fantastisch deed bij Liverpool, zal niemand ontkennen. Dat de man een bloedhekel heeft aan verliezen, is ook niks nieuws. En als dat dan toch gebeurt, dan heeft de Duitser geregeld ook een opvallende uitleg klaar. Deze week wees hij dus onder meer naar het stadion waar de wedstrijd in Madrid werd gespeeld.

Dat was het Estadio Alfredo Di Stefano, een klein stadion op het trainingscomplex van Real Madrid. De Koninklijke speelt daar al maanden zijn thuisduels vanwege renovatiewerkzaamheden aan het vertrouwde Santiago Bernabéu. ,,Het was best wel vreemd om hier te voetballen”, vond Klopp dinsdagavond in Madrid. ,,Volgende week op Anfield zal het er anders aan toe gaan en dat zal in ons voordeel zijn. Real gaat het zwaar krijgen of er nu wel of geen supporters zijn. Wij hebben tenminste een ‘echt’ stadion.” Een opvallende uitleg van Klopp - niet voor het eerst. Een overzicht:

Volledig scherm Het Estadio Alfredo Di Stefano, waar Real-Liverpool werd gespeeld. © Photo News

Te veel wind

In januari 2017 verloor Liverpool in de halve finale van de EFL Cup tegen Southampton. Er stond die avond een strakke wind en volgens Klopp bemoeilijkte dat vooral de zaak voor zijn voetballende ploeg. ,,Vooral in de eerste helft was het lastig. De wind deed rare dingen.”

Te droog

In april 2018 gaf Liverpool een 0-2-voorsprong weg op het veld van West Brom. Door concentratieverlies bij de Reds? Kan best, al wees Klopp ook naar de ondergrond. Het veld lag te droog. Volgens Klopp was dat vooral een nadeel voor zijn ploeg. ,,West Brom heeft geen nat veld nodig - ze spelen constant de lange bal.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Te veel sneeuw

Een jaar later bleef Liverpool thuis op 1-1 steken in een competitiewedstrijd tegen Leicester City. Niet genoeg voor Liverpool met het oog op de titelstrijd. Klopp baalde en wees naar de hevige sneeuwval. ,,Jullie hebben ook gezien dat de bal niet goed rolde”, sprak hij. ,,Als je meestal de bal hebt, in ons geval 70 of 80 procent van de tijd, dan maakt dat het leven er niet makkelijker op.”

Volledig scherm De sneeuw bleef tijdens het duel Liverpool - Leicester deels liggen op de grasmat van Anfield. © Action Images via Reuters

De scheids breekt het ritme

Na een 1-1-gelijkspel tegen West Ham in de Premier League van 2018-2019 had Klopp het achteraf over ‘vreemde situaties’ die het ritme van Liverpool braken. ,,We hadden goede momenten en werden beloond met de openingsgoal van Mané. Ik heb nu begrepen dat hij voorafgaand wel in buitenspelpositie stond en ik denk dat de scheidsrechter dat bij rust al te horen kreeg. Er waren in de tweede helft wel wat vreemde situaties. Geen opvallende, beslissende dingen, maar ze braken ons ritme wel. Dat hielp niet.”

Te modderig

Klopp geeft niet alleen excuses na puntverlies. In oktober 2020 won Liverpool met 0-1 bij Ajax, maar Klopp was achteraf kritisch over het veld. ,,Het was wat modderig. Vreemd. Je zou denken dat een ploeg die wil voetballen ook een goed veld heeft. Dit komt de vermoeidheid bij beide ploegen niet bepaald ten goede.”

Volledig scherm Liverpool-middenvelder Georginio Wijnaldum op het 'te modderige' veld in de Johan Cruijff Arena in duel met Ajacied Dusan Tadic. © ANP

Koude voeten

Misschien wel het vreemdste excuus van allemaal. Alisson Becker, de uitstekende doelman van de Reds, ging dit seizoen een aantal keer in de fout. ,,We kunnen niet om de fouten heen”, sprak Klopp toen. ,,Ze zijn wat ze zijn en het is moeilijk te verklaren. Misschien had hij koude voeten? Het klinkt grappig, maar het kan. Hij heeft ons al vaak gered, nu maakt hij foutjes. Het is niet anders.”

Volledig scherm Alisson Becker en Jürgen Klopp. © AFP

Bekijk hieronder de samenvatting van het eerste duel in de kwartfinale tussen Real Madrid - Liverpool