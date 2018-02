Van La Parra en Kongolo winnen ruim van Aké

Huddersfield Town heeft vanmiddag een belangrijke 4-1 overwinning op Bournemouth geboekt in de strijd tegen degradatie uit de Premier League. Rajiv van La Parra maakte vanaf elf meter de laatste treffer van de wedstrijd. Terence Kongolo viel kort na rust in bij Huddersfield, terwijl Nathan Aké een zware middag had in de defensie bij Bournemouth.