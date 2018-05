Van Marwijk met 'Socceroos' begonnen aan voorbereiding op WK

Van Marwijk besloot de voorbereiding op het WK af te werken in het zuiden van Turkije. Op deze manier zou hij zijn spelers, die voornamelijk in Europa actief zijn, niet eerst naar Australië moeten laten vliegen. ,,Dat kost met al het reizen en vanwege het tijdsverschil zomaar vier of vijf dagen. We hebben de tijd hard nodig om ons voor te bereiden op het WK," liet Van Marwijk in maart al weten. Hij verloor toen op 23 maart zijn eerste oefeninterland met 4-1 van Noorwegen. Vier dagen later was er op Craven Cottage in Londen een 0-0 gelijkspel tegen Colombia. Van Marwijk werkt in de eerste weken nog met een groep van 26 spelers, waarvan hij er dus nog drie moet laten afvallen. Hij wacht nu nog op zeven spelers die nog niet beschikbaar zijn vanwege verplichtingen bij hun clubs. Feyenoord-doelman Brad Jones (36) behoort tot de drie opgeroepen keepers en is dus al verzekerd van zijn eerste wereldkampioenschap.