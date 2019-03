Van Marwijk ziet potentie met VAE: ‘Deze ploeg heeft wapens’

,,We richten ons dan ook meteen op de eerste kwalificatieronde, daarom ben ik hier”, sprak Van Marwijk vandaag bij zijn officiële presentatie. ,,Ik weet dat het niet makkelijk wordt, maar Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten zijn ongeveer van hetzelfde niveau. En met de Saoedi's is het me gelukt om me te kwalificeren voor het WK in Rusland. We zullen er werkelijk alles aan doen om nu naar het WK in Qatar in 2022 te gaan.”



De eerste kwalificatieronde voor de Verenigde Arabische Emiraten begint in september, en de loting vindt plaats in april. Mocht Van Marwijk slagen in zijn missie, dan is het na 1990 de tweede keer dat de golfstaat op de mondiale eindronde te bewonderen is. De Nederlandse oefenmeester heeft er een goed gevoel over.



,,We hebben de Verenigde Arabische Emiraten geanalyseerd, want we hebben er met Saoedi-Arabië vier keer tegen gespeeld”, zegt Van Marwijk. ,,En ik zie potentie. Ik zeg altijd dat een ploeg wapens moet hebben, en de Verenigde Arabische Emiraten heeft wel een paar wapens. Dat is belangrijk.‘’