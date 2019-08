Van Moscardelli tot Mitroglou, de mooiste voetbalbaarden

FotoserieMet Kontantinos ‘Kostas’ Mitroglou haalt PSV een opvallend nieuw gezicht in huis. De Griekse schutter valt in eerste instantie vooral op vanwege zijn indrukwekkende zwarte baard. De onderstaande tien spelers dragen hun gezichtsbeharing ook met trots.

Tim Howard

Er zijn flink wat keepers met een baard, maar Tim Howard is onze keuze onder de lat. De 40-jarige doelman keepte dertien jaar lang in de Premier League bij Manchester United en is bij MLS-club Colorado Rapids nu bezig aan zijn laatste maanden als profdoelman. De 121-voudig international van Team USA doet dat uiteraard nog altijd met een kale kop en flinke baard.

Volledig scherm Tim Howard als doelman van de Verenigde Staten. © AFP

Abel Xavier

Konstantinos Mitroglou is met zijn baard een opvallende verschijning, maar dat is nog niets vergeleken met deze voormalig verdediger van PSV. De in Mozambique geboren international van Portugal speelde in het seizoen 1998/1999 in totaal 27 duels voor PSV. Later kwam hij nog uit voor Everton, Liverpool, Galatasaray, Middlesbrough en LA Galaxy. Tegenwoordig is de 46-jarige Xavier bondscoach van Mozambique, nog altijd met een blonde baard en blond haar.

Volledig scherm Abel Xavier tijdens het EK 2000 met Portugal. © ANP

Alexi Lalas

De meest opvallende verschijning van het Amerikaanse voetbal was jarenlang Alexander ‘Alexi’ Lalas. De roodharige verdediger met Griekse roots speelde in de jaren negentig 96 interlands voor de Verenigde Staten. Lalas was na zijn carrière onder meer voorzitter van LA Galaxy en haalde in die periode David Beckham, Abel Xavier en Ruud Gullit naar de club. Lalas staat echter ook bekend om zijn carrière als rockster. Hij bracht zelfs zes solo-albums uit: Far from Close (1996), Ginger (1998), So It Goes (2010), Infinity Spaces (2014), Shots (2016) en Sunshine (2018)

Volledig scherm Alexi Lalas staat de pers te woord tijdens het WK 1998 in Frankrijk. © AFP

Pascal Bosschaart

Pascal Bosschaart speelde in Nederland jarenlang zonder baard voor FC Utrecht, Feyenoord en ADO Den Haag, maar keerde in 2013 terug in Nederland met een flinke baard na twee mooie jaren in Australië bij Sydney FC. Zijn baard is serieuze business, blijkt ook een interview dat hij vorig jaar gaf aan Vice Sports. ,,Die baard hoort nu echt bij mij. Ik zou doodongelukkig worden als ik ‘m nu af zou scheren. Ik hecht er waarde aan en ben er ook behoorlijk druk mee. Zo’n baard moet je goed onderhouden. Dat kost klauwen met geld. Ik heb baardolie, baardshampoo en een speciale conditioner. Elke avond moet ik ‘m borstelen. Daarna gaat er een beetje olie in om ‘m soepel te houden. Kost me een halfuurtje per dag.”

Volledig scherm Pascal Bosschaart (links) met Raul Meireles, de Portugese middenvelder die ook een flinke baard heeft. © Instagram.com/pascalbosschaart

Andrea Pirlo

Waarschijnlijk is er geen speler die ooit een baard met zoveel klasse en stijl heeft gedragen als Andrea Pirlo. De sierlijke middenvelder uit Flero speelde bij Brescia, Internazionale en AC Milan jarenlang met gladgeschoren wangen, maar na zijn overstap naar Juventus in 2011 besloot Pirlo dat het tijd was voor een baard. Het resultaat verraste Pirlo zelf wellicht ook, want acht jaar later draagt hij zijn baard nog altijd met trots. De fraaie lokken op zijn hoofd maken het plaatje compleet.

Volledig scherm Andrea Pirlo in het shirt van Italië tijdens het WK 2014. © Getty Images

Hans Mulder

Of Kostas Mitroglou met zijn komst naar PSV nu ook meteen de mooiste baard van de Eredivisie heeft? Misschien, maar met die van Hans Mulder is ook weinig mis. De 32-jarige middenvelder van RKC Waalwijk heeft een typisch Hollandse naam, maar zijn baard en donkere ogen verraden al een beetje Zuid-Europees bloed. Dat klopt, de moeder van Hans (of Hansito, zoals hij zichzelf op Instagram noemt) komt namelijk uit Spanje.

Volledig scherm Hans Mulder in het shirt van RKC. © Getty Images

Mile Jedinak

Michael John ‘Mile’ Jedinak speelde in de eerste tien jaar van zijn loopbaan ook nog zonder baard, maar na zijn transfer naar Crystal Palace in 2011 besloot de middenvelder uit Australië dat het tijd was voor een meer imponerend uiterlijk. Zijn zwarte baard viel goed in de smaak bij de fans van Crystal Palace en bij Jedinak zelf. Tegenwoordig speelt de voormalig captain van de Socceroos in Hongkong, nadat hij afgelopen seizoen promoveerde met Aston Villa.

Volledig scherm Mile Jedinak op het WK 2018. © REUTERS

Joe Ledley

Jedinak inspireerde bij Crystal Palace ook zijn teamgenoot Joe Ledley om zijn baard te laten groeien. Wat bleek: ook de Welshman had binnen de kortste keren een indrukwekkende zwarte baard staan. Het duo Jedinak en Ledley boezemde menig speler in de Premier League flink wat angst in. Ook op het EK 2016 maakte Ledley indruk, maar dan als dienende speler op een middenveld met Joe Allen, Aaron Ramsey en Gareth Bale. Inmiddels zit de 32-jarige linkspoot echter wel zonder club, nadat Derby County zijn contract niet verlengde.

Volledig scherm Joe Ledley tijdens het EK 2016. © AFP

Davide Moscardelli

Het Italiaanse voetbal kent vele cultfiguren, van Gigi Buffon tot Marco Materazzi en van Francesco Totti tot Mario Balotelli. Gezien het uiterlijk is er echter een Italiaanse voetballer die de rest direct in de schaduw zet: Davide Moscardelli. De 39-jarige spits werd geboren in het Belgische Mons, maar bouwde de afgelopen twintig jaar een mooie carrière op bij twaalf verschillende clubs in de Serie C, Serie B en Serie A. ‘Moscagol’ is tegenwoordig captain van Pisa, dat vorig seizoen mede dankzij vijftien goals van Moscardelli kampioen werd in de Serie C. Zijn baard is bijna net zo imposant als de Toren van Pisa.

Volledig scherm Davide Moscardelli, hier naast Francesco Totti. © Instagram.com/moscagol Volledig scherm Davide Moscardelli in het shirt van Pisa. © Pisa

Marco Sailer

Uiteraard kent ook het Duitse voetbal veel markante koppen, maar geen speler in Duitsland heeft zo'n indrukwekkende baard als Marco Sailer. De 33-jarige spits uit Schwäbisch Hall zette deze zomer een punt achter zijn loopbaan, vermoedelijk omdat hij begon te struikelen over zijn baard. De laatste jaren legde hij zelfs een knoop in zijn baard om de boel een beetje op zijn plek te houden.

Volledig scherm Marco Sailer in het shirt van SV Darmstadt 08. © AFP