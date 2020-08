Van spullen zoeken op de vuilnisbelt naar Napoli's recordaankoop: Osimhens bijzondere verhaal

4,5 miljoen euro, dat zou naar verluidt op het fonkelnieuwe salarisstrookje van Victor Osimhen staan. De jongen die in het verleden wekelijks boze deurwaarders aan zijn huis kreeg omdat zijn vader de huur niet kon betalen, kan zich nu de rijkste villa's en auto's veroorloven. Wie dat pakweg vijftien jaar geleden aan Osimhen en zijn familie had verteld, was waarschijnlijk keihard uitgelachen.

Osimhem groeide op in de Nigeriaanse stad Lagos, met 21 miljoen inwoners de grootste stad én de economische hoogvlieger in het verder door armoede geteisterde land. In het financiële centrum dobbert echter niet iedereen in de luxe en weelde. In de buitenwijk Olusosun zag in 1998 de kleine Victor het levenslicht, als telg uit een gezin van zeven kinderen. Zijn moeder overleed zes jaar later, zijn vader raakte zijn baan kwijt. Overleven werd het voor hem en zijn broertjes. ,,Ik verkocht flesjes water aan voorbijrijdende auto's, mijn broer verkocht sportkranten. In de avond legden we als gezin het verdiende geld bij elkaar op tafel’’, zei hij er jaren later over.

Ook de vuilnisbelt diende als een goudmijn voor een van de meest noodlijdende gezinnen van de wijk. Op de nabijgelegen stortplaats zocht Osimhen met vriendjes naar spullen van waarde, om een bijdrage te leveren aan de overlevingsmodus. Op de enorme vuilnisbelt had Osimhen ook oog voor hetgeen dat later zijn reddingsboei zou blijken: voetbal. ,,Ik zag regelmatig een linkervoetbalschoen van Nike en een rechterschoen van Adidas. Dan maar combineren, dacht ik’’, zei Osimhen in gesprek met The Independent.

Op die gevonden kicksen maakte Osimhen indruk. Hij bleek talentvol en verdiende een plekje bij het opleidingscentrum Ultimate Strikers Academy. Daar speelde hij zich in de kijker van Emmanuel Amunike, veertigvoudig Nigeriaans international en oud-speler van het machtige FC Barcelona. Amunike zag het zitten in Osimhen en nam hem op in de selectie voor het WK onder 17. Dat bleek een gouden greep, want met tien goals schoot hij zijn land naar de eindzege.

Volledig scherm Victor Osimhen. © REUTERS

Visitekaartje

Het bleek zijn visitekaartje. De speler die urenlang over de vuilnisbelt slenterde op zoek naar weggegooide pareltjes, stond opeens in alle notitieblokjes van de internationale scouts genoteerd. Zijn vader hoopte dat Osimhen een studie als dokter zou gaan volgen, maar het supertalent verkoos een carrière als broodvoetballer boven de zorg. VfL Wolfsburg bleek de gelukkige en hengelde het toptalent binnenboord.

Tot ieders verbazing bij de huidige club van Wout Weghorst groeide hij niet uit tot een sensatie in Duitsland. Het leidde tot een verhuur aan het Belgische Charleroi, waar hij zijn prille carrière nieuw leven inblies. Lille OSC was overtuigd en nam de Nigeriaan over, die het vertrouwen dubbel en dwars terugbetaalde. Met dertien goals en vijf assists in de afgebroken Ligue 1 groeide hij uit tot de smaakmaker van de Europese velden.



Ook in de Champions League liet hij twee goals noteren. Tegen Ajax bleef hij droog staan, maar zorgde hij met zijn dribbels en snelheid voor het nodige gevaar. Zijn naam werd steeds driftiger door de wereldtop genoteerd. Al na één seizoen trok hij de Franse deur achter zich dicht. Napoli maakte hem met zestig miljoen euro de duurste aankoop uit de clubhistorie en na Nicolas Pépé (Arsenal, 90 miljoen) de duurste Afrikaanse voetballer ooit.

Volledig scherm Osimhen speelt de bal langs Onana. © ANP Sport Ineens staat Osimhen tussen Afrikaanse wereldsterren als Mohamed Salah en Sadio Mané en dient hij komend seizoen een van de meest legendarische clubs uit het hedendaagse voetbal. Het zoeken naar voetbalschoenen op de vuilnisbelt betaalde zich uiteindelijk uit. Zijn in mei overleden vader zal met een trots gevoel op hem neerkijken vanuit de hemel. Want zoon Victor werd geen dokter, maar koos zijn eigen route. En dat pad leidt hem naar glorie en rijkdom, iets waar in zijn geboortedorp alleen maar van gedroomd kon worden.