Van verkrachting beschuldigde Dani Alves blijft nog tijdje in gevangenis: ook nieuw verzoek tot vrijlating afgewezen

Ook het tweede verzoek van Dani Alves om op borgtocht vrij te komen is afgekeurd door de Spaanse rechtbank. De Braziliaanse voetballer verblijft al meer dan drie maanden in de gevangenis nadat hij eind januari beschuldigd werd van verkrachting. Het lijkt erop dat Alves nog een tijdje vast zal zitten.

Dani Alves blijft voorlopig nog even in voorhechtenis. Dat besliste de Spaanse rechter deze week. De voormalige rechtsback van onder meer Barcelona en Juventus diende een nieuw verzoek in om vrij te komen op borg. Hij argumenteerde dat ‘er wederzijdse toestemming’ was van de 23-jarige vrouw die hem beschuldigt van verkrachting in nachtclub Sutton in Barcelona.

De rechter was van oordeel dat er genoeg bewijs bestaat tegen Alves en sloeg het verzoek af. Volgens de rechtbank is het vluchtrisico tevens te groot door zijn welgestelde financiële situatie. Als hij vrij zou komen en naar Brazilië zou reizen, kan het Spaanse gerecht hem niet terugbrengen. Er bestaat namelijk geen uitwisselingsverdrag tussen beide landen. Eind februari vroegen de advocaten van Alves al eens om zijn vrijlating, maar ook toen werd dat verzoek afgeslagen.

Dit zou Dani Alves gedaan hebben

De feiten zouden zich hebben voorgedaan op de avond van 30 december in nachtclub Sutton in Barcelona. Alves, zou op een gegeven moment ‘heel close aan het dansen geweest zijn met een vrouw’ en ‘haar ook een drankje hebben aangeboden.’ Na enkele minuten zou Alves vervolgens zijn hand op de schaamstreek van de vrouw gelegd hebben, die zich onmiddellijk wegtrok van de Braziliaan. Volledig scherm Nachtclub Sutton in Barcelona, waar Alves de feiten zou hebben gepleegd. © AFP - Photo News Vervolgens zou de vrouw door Alves naar het toilet geleid zijn, waarop hij de deur op slot deed. Daar zou ze geslagen geweest zijn, op de grond gegooid zijn en verkracht zijn. ,,Hij heeft zijn hand in mijn onderbroek gestoken”, vertelde de vrouw bij ABC. Vervolgens zou de Braziliaanse stervoetballer haar geslagen en gepenetreerd hebben. Eerder zou hij ook al geprobeerd hebben haar vriendinnen seksueel te benaderen. Pas nadat Alves de club verlaten had, zou de vrouw de feiten aangekaart hebben bij de security. De vrouw ging ook naar het ziekenhuis voor onderzoek en gaf haar kledij af bij de politie voor DNA-onderzoek.

Verjaardag in de cel

Vorige week vierde de Braziliaanse stervoetballer zijn verjaardag in de Spaanse gevangenis. Zijn ex-vrouw en kinderen kwamen op bezoek en blijven hem steunen. ,,Hij is onschuldig, maar van zijn vrijheid beroofd. Dat is heel hard en emotioneel. Hij was ontroerd, omdat hij de kinderen erg mist. Hij houdt zich sterk, maar blijft zijn onschuld uitschreeuwen”, zei zijn ex-vrouw Dinorah Santana na haar gevangenisbezoek.

Of de rechtsachter nog aan de bak zal komen als voetballer is nog maar de vraag. Bij de veroordeling in januari twijfelde zijn toenmalige Mexicaanse club Pumas niet om het contract van de sterspeler te beëindigen.

Dani Alves riskeert een celstraf van 12 jaar in Spanje. Het is nog niet duidelijk wanneer er een uitspraak zal gebeuren in het proces. Tot die tijd blijft Alves in voorhechtenis.