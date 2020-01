Van Wijk: Alleen handhaving Oostende telt nu

,,Ons doel is ons zo snel mogelijk zien te handhaven in de eerste klasse. Daarom is die eerste wedstrijd tegen Waasland Beveren meteen heel belangrijk. Of ik volgend seizoen ook nog blijf? Laten we niet vooruitlopen op de zaken en er eerst voor zorgen dat we ons doel zo snel mogelijk verwezenlijken”, aldus Van Wijk, die al twee keer eerder hoofdtrainer was bij Oostende, van 1996 tot 1998 en in 2007. In 1998 leidde de nu 57-jarige Van Wijk de club naar de hoogste klasse.