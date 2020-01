Van Wijk start derde termijn bij Oostende met nederlaag

Video Lopetegui woest over afgekeurde goal De Jong: ‘Een schande!’

19:14 Groot was de verbijstering bij spelers en staf van Sevilla nadat arbiter Juan Martínez Munuero op advies van de VAR de 0-1 van Luuk de Jong annuleerde. Halverwege was de woede in de catacomben bij de bezoekers nog niet bekoelde. ,,Een schande! Een schande!", schreeuwde Julen Lopetegui, de trainer van De Jong, terwijl hij razend richting kleedkamer beende.