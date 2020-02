Van Wolfswinkel moet stapje terugdoen in herstelproces

De medische staf benadrukt dat Van Wolfswinkel gezond is en dat het herstel van het aneurysma voorspoedig verloopt. Dat hij nu niet mag voetballen is een voorzorgsmaatregel.



Van Wolfswinkel stond sinds het begin van dit seizoen aan de kant nadat er in augustus een hersenaandoening was geconstateerd. Afgelopen weekend tegen Zürich mocht hij eindelijk weer tien minuten toekijken.



Nu moet hij dus een kleine stap terug doen om goed te herstellen. Hij mag gewoon meetrainen, maar moet niet koppen of tackels maken.