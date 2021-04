Veel lof voor Huntelaar na recordgoal bij Schalke

Coach Dimitrios Grammozis had veel lof voor Klaas-Jan Huntelaar, die zaterdag voor het eerst in de basis stond bij Schalke 04 en tekende voor het enige doelpunt van zijn ploeg.

,,Je kunt gewoon zien met welk charisma hij op het veld staat”, zei de coach van de geplaagde ploeg, die ondanks de treffer van Huntelaar met 2-1 verloor van Bayer Leverkusen en degradatie bijna niet meer kan ontlopen.

,,In de zestienmeter voelt hij zich thuis. Hij heeft niet veel kansen nodig. Hij liet ook zien wat voor geweldige mentaliteit hij heeft; Klaas-Jan stond 90 minuten in het veld en wilde niet gewisseld worden”, aldus Grammozis. Met zijn doelpunt werd Huntelaar met 37 jaar en 234 dagen de oudste speler die voor Schalke heeft gescoord in de competitie. Hij loste Oliver Reck af, die in februari 2002 36 jaar en 347 dagen oud was toen hij een treffer noteerde voor de club uit Gelsenkirchen.

De goal van Huntelaar was pas de zeventiende van Schalke in dit seizoen. Er werd ook nog een treffer van de Nederlander wegens buitenspel afgekeurd. ,, Helaas telde dat doelpunt niet, maar het was een juiste beslissing van de scheidsrechter", aldus Huntelaar, die flink baalde van het verlies. ,,We hadden op basis van de tweede helft minimaal een punt verdiend. Het doet pijn dat we met lege handen staan.”

Schalke 04 bungelt onderaan met 13 punten minder dan de nummer voorlaatst: Arminia Bielefeld. De oud-Ajacied liet bij de ZDF weten dat hij nog altijd denkt dat het goed kan komen. ,,Natuurlijk is er geloof. Elke dag, elke wedstrijd. Maar we weten dat we veel punten achter staan; het zal niet eenvoudig worden.” Huntelaar vulde zijn trainer aan: ,,We zullen blijven vechten, voor mij is opgeven geen optie.”