Veerman scoort opnieuw, maar mist ook penalty in blessuretijd

Veerman stond van december 2018 tot november 2019 aan de kant vanwege een zware kruisbandblessure, maar de 2,01 meter lange spits uit Volendam is ijzersterk teruggekeerd. Hij scoorde dit seizoen al zes keer in tien wedstrijden, waarvan vijf keer in de laatste vijf duels in de Tweede Bundesliga. Daarin staat St. Pauli er echter niet zo goed voor. De cultclub uit Hamburg, waar de Nederlander Jos Luhukay sinds vorig seizoen de trainer is, staat op een vijftiende plaats op het tweede niveau in Duitsland. De voorsprong op nummer zestien SV Wehen Wiesbaden is nog maar een puntje. De nummers zeventien en achttien degraderen rechtstreeks, de nummer zestien speelt play-offs tegen de nummer drie uit de 3. Liga.

FC St. Pauli on Twitter 52.: TOOOOOOR! Henk erzielt den Ausgleich - 1:1. #Gyökeres bedient #Veerman hervorragend, der durch die Hosenträger von Gelios vollstreckt. Yes! #ksvfcsp I #fcsp

Holstein Kiel, dat zesde staat in de 2. Bundesliga, kwam na een halfuur spelen op voorsprong via Salih Ozcan. Veerman zorgde in de 52ste minuut voor de gelijkmaker in het noorden van Duitsland, door uit de draai knap raak te schieten met links. Dat deed Veerman vorige week zondag ook al in de thuiswedstrijd tegen VfB Stuttgart. Dat was toen de eindstand in het uitverkochte Millerntor-Stadion in Hamburg, maar vanavond gaf St. Pauli het punt nog uit handen. Janni Serra kopte in de 69ste minuut de 2-1 binnen bij de eerste paal uit een hoekschop. In de 96ste minuut kreeg St. Pauli na lang beraad met de VAR nog een strafschop, maar die werd door Veerman gemist. Uit een indirecte vrije trap op vijf meter van het doel kwamen de bezoekers uit Hamburg vervolgens ook niet tot scoren.

St. Pauli speelt komende vrijdag de thuiswedstrijd tegen Dynamo Dresden, dat onderaan staat in de 2. Bundesliga. Een week later, op zaterdag 22 februari, wacht voor St. Pauli de stadsderby bij rivaal HSV. De andere club uit Hamburg, waar de Nederlandse verdedigers Rick van Drongelen en Timo Letschert al maanden een centraal duo vormen, staat op een tweede plaats. De achterstand op koploper Arminia Bielefeld is een puntje, maar de bovenste twee teams promoveren rechtstreeks naar de Bundesliga.

