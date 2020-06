Vejinovic na moeilijke jaren nu held in Polen: 'Sportieve revanche, ja’

Door Jeffrey van der Maten



De lach is volledig terug op het gezicht van Vejinovic. Zie hem weer dolblij en typerend juichen na een doelpunt, zie hem vanaf een meter of 25 wonderschoon raak schieten. Het zijn beelden die vaag op het netvlies staan uit zijn periodes bij Heracles en Vitesse, de jaren dat hij op weg leek naar de top.



Tot veler verbazing bleef zijn grote doorbraak uit. Als scorende middenvelder met een goede trap in de benen maakte Vejinovic in de zomer van 2015 de miljoenenoverstap van Vitesse naar Feyenoord. Vejinovic speelde in zijn debuutseizoen in De Kuip veel, maar slaagde er niet in de verwachtingen waar te maken. ,,Het begon nog wel goed, maar door omstandigheden ging het steeds minder. Ook na mijn overstap naar AZ was de start goed. Ik was basisspeler, het ging lekker. Tot het moment dat ik mijn kruisband afscheurde.’’



Een flinke klap voor Vejinovic. Hij werd na zijn terugkeer slachtoffer van het succes van de Alkmaarders, die een uitstekend seizoen draaiden. Daarom koos hij in de winter van 2019 voor een verhuurperiode aan het Poolse Arka Gdynia. ,,Bij een lange blessure ga je heel erg beseffen hoe gezegend je als voetballer bent en hoe mooi het is om lekker te kunnen voetballen. Ik wilde op zoek naar een nieuw avontuur, een nieuwe start. Het belangrijkste was dat ik het spelplezier zou hervinden. De laatste jaren in Nederland waren leerzaam, maar wel lastig. Bij Arka wilde ik veel gaan spelen en eindelijk weer eens belangrijk zijn.’’