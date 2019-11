Veltman en Blind voelen zich genaaid: ‘Het is echt een schande’

VideoDusan Tadic is totaal niet te spreken over arbiter Gianluca Rocchi, die Ajax twee rode kaarten gaf in het duel met Chelsea. ,,We moeten boos zijn. Het is echt verschrikkelijk dat iemand zo onze wedstrijd heeft verknald", zegt de aanvoerder van Ajax.

,,Twee rode kaarten, daar snap ik niets van", vervolgt Tadic voor de camera van Veronica. ,,We speelden hartstikke goed en waren veel beter. Dit heb ik nog nooit meegemaakt", reageert een verontwaardigde Tadic.

Lees ook Negental Ajax sleept punt uit het vuur in krankzinnig duel met Chelsea Lees meer

Het was een knotsgekke avond in Londen, waar een groot deel van het publiek het na de 1-4 wel welletjes vond en richting huiswaarts ging. Het liep even anders. Na de rode kaarten van Daley Blind en Joël Veltman kwam Chelsea plots weer in de wedstrijd en stond de ploeg van Frank Lampard zelfs heel even voor, maar het doelpunt van César Azpilicueta werd geannuleerd wegens hands van ploeggenoot Tammy Abraham. Ajax hield wonder boven wonder stand en sleepte nog een punt uit het vuur.

Veltman: We voelen ons erg genaaid

,,Het was een Engels avondje", begint Veltman. ,,Dit heb ik ook nog nooit meegemaakt. Uiteindelijk eindigt het in 4-4, maar hoe het tot stand kwam heb ik nog nooit eerder gezien.” Veltman moest met twee keer geel van het veld. De scheidsrechter gaf hem geel vanwege hands. ,,Volgens mij hield ik m’n arm gewoon goed langs m’n lichaam. Van de scheidsrechter had ik vooraf meegekregen dat dit gewoon kan. Als hij dan toch een penalty wil geven, wat ik helemaal niet begreep, dan nog is het geen geel.”



Samen met Blind, die in dezelfde aanval werd bestraft vanwege een harde overtreding, moest hij het vervolg van de wedstrijd volgen in de kleedkamer. ,,We zaten samen in de kleedkamer naar het verloop van de wedstrijd te kijken. Ze hebben gevochten als leeuwen en ik ben erg trots op ze. We voelen ons erg genaaid.”

Blind woedend: ‘Het is een schande’

Daley Blind had geen goed woord over voor de Italiaanse scheidsrechter Gianluca Rocchi na het spektakelstuk tussen ‘zijn’ Ajax en Chelsea op Stamford Bridge in Londen (4-4). “We zijn genaaid, net als in de thuiswedstrijd”, mopperde hij. “En waar is de videoscheidsrechter als je hem nodig hebt? Het is een schande.”

Ajax leidde in de 68e minuut comfortabel met 4-2 toen Blind zijn tweede gele kaart kreeg en ook Joël Veltman van het veld moest omdat hij de bal tegen een arm kreeg en zo een strafschop veroorzaakte. “Ik heb de beelden gezien”, zei Blind. “En iedereen ziet dat mijn tegenstander eerst mij haakt. Dat is een overtreding dus. Dan kan Veltman geen hands meer maken. En hij maakte niet eens hands. Hij had zijn arm naast zijn lichaam.”

Volledig scherm © BSR Agency

Volledig scherm Dusan Tadic in gesprek met scheidsrechter Gianluca Rocchi. © BSR Agency

Volledig scherm Joël Veltman krijgt de rode kaart. © ANP Sport