Veltman en Pröpper krijgen gezelschap van Welbeck bij Brighton & Hove Albion

Welbeck speelde in het verleden ook voor Manchester United en Arsenal. Blessures hebben hem vaak teruggeworpen. Toch is coach Graham Potter blij met zijn aanwinst. ,,Hij heeft een onbetwiste staat van dienst, is snel en technisch zeer goed. Hij zal onze aanvalslinie versterken", aldus Potter. Welbeck speelde mede door zijn blessures sinds 2018 geen interland meer.