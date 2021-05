Venetië na 20 jaar terug in Serie A

Engelse fan aangehou­den voor racistisch bejegenen van Rio Ferdinand

23 mei De Engelse politie heeft in het stadion van Wolverhampton Wanderers een supporter aangehouden, omdat de 31-jarige man oud-international Rio Ferdinand racistisch zou hebben bejegend. Ferdinand was als tv-analist aanwezig in het Molineux-stadion voor het duel tussen de Wolves en Manchester United (1-2).