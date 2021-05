Venezia FC keert met Mäenpää en Johnsen na 19 jaar terug naar Serie A

Eerder al promoveerden Empoli en Salernitana rechtstreeks, door als eerste en tweede te eindigen in de Serie B. Venezia werd in 1907 opgericht en speelde in totaal twaalf seizoenen in de Serie A, voor het laatst in het seizoen 2001/2002. Drie jaar later ging de club failliet, waarna het in de Serie C2 (vierde niveau) opnieuw begon.



In 2015/2016 promoveerde Venezia vanuit de Serie D naar de Serie C, een jaar later volgde direct promotie naar de Serie B. Na vier jaar op het tweede niveau maakt Venezia nu weer de stap naar het hoogste niveau van Italië.