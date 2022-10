Verhalen rond Mbappé zorgen voor irritatie bij PSG: ‘Wie is er mee geholpen? Wij niet in elk geval’

Blessure versnelt afscheid: Franck Ribéry gaat bewogen carrière beëindigen

Franck Ribéry beëindigt op korte termijn zijn loopbaan als voetballer, meldt de Franse krant L’Équipe. Momenteel is de 39-jarige Ribéry nog actief in de Italiaanse competitie bij US Salernitana.

7 oktober