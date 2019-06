Verongelukte Reyes reed veel te hard: 220 kilometer per uur vlak voor crash

Volgens de Spaanse politie is het onderzoek nog niet afgesloten. ,,We kunnen daarom nog niet met zekerheid zeggen dat de hoge snelheid de enige en fatale oorzaak is van het ongeluk’', liet een woordvoerder weten. Wel is inmiddels vastgesteld dat Reyes het gecrashte voertuig zelf bestuurde.



De 21-voudig international debuteerde op 16-jarige leeftijd in de hoofdmacht van Sevilla waar hij uitgroeide tot een clubicoon. Hij speelde later ook onder meer voor Arsenal, Real Madrid, Atlético Madrid en Benfica. Reyes kwam in het afgelopen halfjaar voor Extremadura uit. Hij won vijf keer de titel in de Europa League, twee keer met Atlético en drie keer met Sevilla.