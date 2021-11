Verrast door grote achterstand FC Barcelona: ‘Maar je moet ze niet uitvlakken voor de titel’

Met de komst van Xavi Hernández hoopt FC Barcelona dat de rust binnen de club terugkeert. Desondanks blijft het gat met aartsrivalen Atlético en Real Madrid respectievelijk elf en tien punten. Toch vindt Real-speler Dani Carvajal, die in het verleden bij Spanje met Xavi samenspeelde, niet dat Barcelona nu al kansloos is in de strijd om de Spaanse titel.

,,Helemaal niet zelfs", stelt Carvajal, die zich deze week bij het nationale team van Spanje meldde voor de laatste duels in de WK-kwalificatiereeks. ,,Bij de eerste periode van Zidane (2015/2016, red.), stonden we twaalf punten achter op Barcelona. Uiteindelijk eindigden we op één punt achterstand. We hebben ze destijds tot de laatste wedstrijd gepusht.”

Carvajal verwacht dat Xavi, die de ontslagen Ronald Koeman opvolgt, voor een verandering gaat zorgen bij Barcelona. ,,Met zijn komst ontstaat er weer hoop. Ook al is hij een rivaal, ik wens hem al het geluk van de wereld. Alleen niet tegen ons”, zei hij tegenover Marca met een knipoog. ,,Zoals Carlo Ancelotti (trainer Real, red.) al zei: we zijn verrast dat Barcelona in de titelrace al zover achterstaat. Maar je moet ze voor geen enkele trofee uitvlakken. Respect voor je tegenstander is heel belangrijk.”

Carvajal speelt morgen met Spanje tegen Griekenland en vervolgens wacht zondag nog een treffen met Zweden. Spanje staat in groep B twee punten achter op Zweden. Alleen de eerste plek levert een rechtstreeks ticket op voor het WK van volgend jaar in Qatar. De nummers 2 krijgen een herkansing via de play-offs.

Bekijk hieronder onze video's over La Liga.

