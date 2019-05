Verrips na zes weken vakantie in Belgische bekerfinale: ‘Mechelen een geweldige club’

Door Julian Droog



Als Michael Verrips de lovende woorden hoort van Piet den Boer maakt bravoure even plaats voor bescheidenheid. De 60-jarige Rotterdammer is een clublegende van KV Mechelen door zijn goals in de enige gewonnen bekerfinale (1987, 1-0) en Europacup II-finale (1988, 1-0). Hij voorspelt in Het Laatste Nieuws opnieuw een Hollandse sleutelrol, vandaag in de bekerfinale tegen AA Gent. ,,Doelman Michael Verrips is een goeie. Hij heeft uitstraling en talent”, zegt Den Boer.