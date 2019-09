Via Telstar en FC Den Bosch met Finland op weg naar EK

Niet Bosnië-Herzegovina, met vedettes als Edin Dzeko en Miralem Pjanic, maar het bescheiden Finland is verrassend genoeg de voornaamste belager van koploper Italië in Groep J. De ploeg van bondscoach Markku Kanerva is bezig aan een soort IJslandse opmars.

Finland verloor de eerste EK-kwalificatiewedstrijd met 2-0 van Italië, maar daarna werden Armenië, Bosnië, Liechtenstein en het Griekenland van de debuterende bondscoach John van ’t Schip stuk voor stuk verslagen. Opvallend: in al die vier duels kreeg het hechte collectief geen enkele goal tegen.

In Tampere was Teemu Pukki afgelopen donderdag weer de grote man bij de Finnen. De 29-jarige spits van Norwich City, die het nieuwe seizoen in de Premier League uitstekend is begonnen, is het gezicht van de stuntploeg. Pukki hielp zijn land met een benutte strafschop aan de 1-0 overwinning op Griekenland en staat deze kwalificatie al op vier goals.

Volledig scherm Teemu Pukki (r) is de held van Finland. © EPA

Behalve de opgeleefde Pukki en Bayer Leverkusen-doelman Lukas Hradecky kent Finland geen grote namen. Integendeel. Leo Väisänen, bankzitter tegen Griekenland, speelt in de Keuken Kampioen Divisie bij FC Den Bosch. Rasmus Karjalainen, die donderdag inviel, slechts een klein treetje hoger bij Fortuna Sittard.

Zij zijn niet de enige spelers met een Nederlandse link. Aanvoerder Tim Sparv, al weer jaren middenvelder bij het Deense Mydtjylland, speelde drie seizoenen voor FC Groningen. Jukka Raitala (Montreal Impact) stond drie jaar onder contract bij sc Heerenveen, waar zijn grote doorbraak uitbleef. Fredrik Jensen maakte twee seizoenen indruk bij FC Twente, dat hij vorig jaar verruilde voor FC Augsburg.

En dan is er nog Joona Toivio. De centrale verdediger van het Zweedse BK Häcken is één van de defensieve steunpilaren van de ploeg die zo weinig goals tegen krijgt. AZ haalde de nu 31-jarige Fin in 2007 uit Helsinki naar Nederland, maar het eerste elftal van de Alkmaarders zou hij nooit halen. Wel speelde Toivio op huurbasis 51 wedstrijden voor Telstar voor hij uiteindelijk werd verkocht aan Djurgardens. Met BK Häcken speelde hij onlangs tégen AZ in de voorrondes van de Europa League.

Van deelname aan een groot toernooi kon Toivio in zijn tijd in Velsen-Zuid alleen maar dromen. Maar plaatsing voor het EK is realistischer dan ooit. Finland heeft twaalf punten uit vijf duels en kan bij winst vanavond in Tampere – waar in juni 2017 voor het laatst werd verloren - op gelijke hoogte komen met Italië (15 uit 5). Maar ook als dat niet lukt, blijven de Finnen als nummer twee (play-offs) volop in de race.