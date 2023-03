Victoria Pelova met Arsenal na wondergoal Maanum naar kwartfinales Champions League

Met videoArsenal is knap doorgedrongen tot de halve finales van de Champions League in het vrouwenvoetbal. De ploeg van Jonas Eidevall maakte woensdagavond in Londen tegen Bayern München een nederlaag van 1-0 uit de eerste wedstrijd ongedaan: 2-0. Victoria Pelova werd in 77ste minuut gewisseld.

Arsenal dicteerde de hele wedstrijd tegen Bayern. De thuisploeg produceerde veel meer doelpogingen en schoten op doel. Het is dan ook verdiend dat de ploeg, waar ook de geblesseerde Vivianne Miedema onder contract staat, zich mag melden bij de laatste 4. In de heenwedstrijd had Arsenal ook al het betere van het spel, maar kon dat toen niet omzetten in een winstpartij.

De Noorse middenvelder Frida Maanum bezorgde Arsenal na 20 minuten een voorsprong met een schitterend schot van afstand. Leah Williamson legde de bal klaar met een hakje en Maanum haalde vanaf de rand van het zestienmetergebied uit. Het diagonale schot verdween zo in de bovenhoek.

De Zweedse Stina Blackstenius maakte er nog binnen een half uur 2-0 van door raak te koppen na een voorzet vanaf de linkerflank. In het resterende uur werd er niet meer gescoord. Pelova werd een klein kwartier voor tijd gewisseld. De geblesseerde Vivianne Miedema bekeek het duel vanaf de tribunes. De wedstrijd werd gespeeld in het Emirates Stadium.

Finale in Eindhoven

In de halve finales stuit Arsenal op de winnaar van de ontmoeting tussen Paris Saint-Germain en Wolfsburg. Ook daar wonnen de Duitsers de eerste wedstrijd met 1-0, verschil is dat de eerste wedstrijd in deze ontmoeting niet in Duitsland was. Dominique Janssen maakte toen de enige goal uit een strafschop. Jill Roord speelde namens Wolfsburg 73 minuten en Jackie Groenen speelde de hele wedstrijd namens PSG.

In de andere kwartfinale won FC Barcelona eenvoudig van AS Roma. In Rome won de Spaanse ploeg al met 1-0 en daar ging het vandaag nog met 5-1 overheen. Als na 53 minuten stond het 5-0 en kon Barça het rustig aan doen. Er stonden geen Nederlandse speelsters op het veld. De Spanjaarden treffen in de halve finales de winnaar van de ontmoeting Olympique Lyon (titelverdediger) en Chelsea. Chelsea won de heenwedstrijd in Frankrijk met 1-0.

De finale is op zaterdag 3 juni in Eindhoven. FC Twente en Ajax namen namens Nederland deel aan de vrouwenvariant van de Champions League, maar beide ploegen strandden al in de kwalificatierondes. Olympique Lyon won het toernooi vorig seizoen.