Video-arbiter werkt bij WK vanuit Rusland

Als voor het systeem wordt gestemd, is het 'hoofdkwartier' van de videoscheidsrechters in Moskou, aldus de FIFA.



In Nederland zaten de videoscheidsrechters in eerste instantie in een busje bij het stadion waar de wedstrijd gespeeld werd. Na wat slechte ervaringen besloot de KNVB daar van af te stappen en de tv-arbiters vanuit het Mediapark in Hilversum te laten werken en communiceren met de wedstrijdleiding in het stadion.