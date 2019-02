Video: De mooiste Clásico's van de afgelopen 25 jaar

VideoIn aanloop naar drie Clásico's in een maand tijd blikken we terug op de mooiste wedstrijden tussen FC Barcelona en Real Madrid van de afgelopen 25 jaar. Bekijk hieronder de mooiste beelden, met ook veel aandacht voor de Nederlandse hoofdrolspelers.

2012 - 2018: Het tijdperk Messi vs Ronaldo

De afgelopen jaren werd El Clásico gekenmerkt door de strijd tussen Lionel Messi en Cristiano Ronaldo. De honger naar goals en prijzen was en is niet te stillen bij de Argentijn en de Portugees. Lionel Messi is topscorer aller tijden in Clásico's met 26 goals tegen Real Madrid. Cristiano Ronaldo scoorde net als clublegende Alfredo Di Stéfano 18 keer tegen FC Barcelona.

2005 - 2011: De galavoorstellingen van FC Barcelona

Onder Frank Rijkaard (2003-2008) en zijn opvolger Pep Guardiola (2008-2012) is FC Barcelona jarenlang de toonaangevende club in Spanje. Met schitterend voetbal worden vijf landstitels en drie Champions Leagues veroverd. Ook Real Madrid krijgt in de jaren van het tiki-taka een paar flinke afstraffingen door de rivaal uit Catalonië: 0-3 op 19 november 2005, 2-6 op 2 mei 2009, 5-0 op 29 november 2010 en 3-2 op 17 augustus 2011. Daarbij konden de spelers (en trainers) van Real Madrid lang niet altijd hun frustratie beheersen.

2000 - 2005: Rivaldo, Kluivert en de Galácticos

In de beginjaren van deze eeuw was Real Madrid de meest succesvolle club ter wereld, maar met de komst van Luís Figo, Zinedine Zidane, David Beckham en Ronaldo verdween de balans in het team stukje bij beetje. Zo kon FC Barcelona zich ook aan het begin van deze eeuw goed meten met de Galácticos.

1995 - 2000: De jaren van Cruijff, Van Gaal en Hiddink