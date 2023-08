Video opgedoken van Jennifer Hermoso die met ploeggenoten lacht om controversiële kus van voorzitter

Te zien is hoe de Spaanse voetbalsters in de spelersbus, enkele uren nadat ten koste van Engeland de wereldtitel is veroverd, vooral lacherig doen over het hele incident. Op haar telefoon laat een Hermoso een beeld zien waarop de zoen al vergeleken werd met die tussen doelman Iker Casillas en journaliste Sara Carbonero na de door de Spaanse mannen gewonnen WK-finale tegen het Nederlands elftal in 2010.

En wanneer Rubiales zijn opwachting maakt in de bus, zingt de spelersgroep ‘beso, beso’ (kus, kus) en ‘presidente’ - (voorzitter). “Hou op, anders laten jullie me nog blozen”, zo reageert Rubiales, die de video ongetwijfeld zal gebruiken in het onderzoek dat wereldvoetbalbond FIFA naar hem is gestart.

Hermoso, topschutter aller tijden van de Spaanse selectie, liet zich na de wedstrijd in de kleedkamer wel ontvallen dat ze niet gediend was geweest van de kus. Ook later volgde nog een persbericht waarin ze die woorden herhaalde. Ze kon zogezegd niet aan de kus op haar mond ontkomen, vond het absoluut niet leuk en had het over een “seksistische act”.

Volledig scherm Luis Rubiales en Jennifer Hermoso bij de huldiging na de WK-finale. © REUTERS

Reactie UEFA

Inmiddels heeft ook de UEFA-voorzitter zich uitgesproken over de kwestie. Aleksander Ceferin noemt het gedrag van de voorzitter van de Spaanse voetbalbond ongepast. Maar hij zegt dat de Europese voetbalbond zich niet wil bemoeien met het onderzoek dat de mondiale voetbalbond FIFA naar het gedrag van Luis Rubiales is gestart.

,,Wat hij deed, is natuurlijk ongepast. Dat weten we allemaal. Ik hoop dat hij ook weet dat het ongepast is. Dit is alles wat ik er nu over wil zeggen. Verder wachten we af wat de disciplinaire commissie van de FIFA zal zeggen”, zegt Ceferin tegen de Franse krant L’Equipe.

De 46-jarige Rubiales kuste de Spaanse speelster Jennifer Hermoso op haar mond tijdens de huldiging na de finale van het WK. Spanje won de titel ten koste van Engeland. De zoen zorgde voor veel ophef. Maar Rubiales weigert op te stappen. De FIFA heeft hem lopende het onderzoek voor negentig dagen geschorst.

,,Zijn zaak is nu in handen van de FIFA. Ik wil er nu verder niet op ingaan, omdat dit misschien het gevoel kan geven dat ik de druk wil opvoeren”, aldus Ceferin. De voorzitter van de UEFA zei dat de Europese bond nu geen maatregelen tegen Rubiales neemt. ,,Door zijn schorsing van de FIFA mag hij zijn functie nu al niet meer uitvoeren, dus het heeft geen zin om hem twee keer te schorsen.”