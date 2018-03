Videoscheids officieel onderdeel van spelregels

Een panel van acht leden van de IFAB stemde zaterdag voor de invoering van de videoscheidsrechter. Dat wil nog niet zeggen dat het systeem al op het WK in Rusland wordt gebruikt. Daarover stemt de FIFA op 15 of 16 maart waarschijnlijk tijdens een bijeenkomst in Bogota.

De KNVB is al jaren voorstander van videoscheidsrechters en wil hen vanaf komend seizoen aan alle eredivisiewedstrijden koppelen. De UEFA wil de volgende editie van de Champions League nog zonder videoscheidsrechters afwerken.

Volgens de IFAB was tijdens testen maar liefst 98 procent van alle beslissingen van de videoscheidsrechter correct. Vorig jaar bij de Confederations Cup was het systeem niet helemaal foutloos. Als het aan de IFAB ligt, dan beperkt de videoscheidsrechter zich tot beslissingen over doelpunten, rode kaarten en strafschoppen. Hij mag ook beoordelen of de juiste speler een kaart heeft gekregen.

Gianni Infantino, voorzitter van de FIFA, is een groot voorstander van de invoering van technische hulpmiddelen. ,,Videoscheidsrechters zijn de toekomst van het voetbal", zei hij al eerder. De preses beseft dat hij het systeem niet verplicht kan stellen vanwege de kosten die daar aan verbonden zijn.