Vier duels schorsing voor Wolfsburg-verdediger Otávio na doldwaze tackle

Vlak voordat Dabbur de bal in het lege doel dacht te schieten in de slotseconden van de wedstrijd, besloot Otávio echter rigoureus in te grijpen. De 26-jarige linksback uit Brazilië haalde Dabbur van achter vol neer, nadat Hoffenheim in de tegenstoot nog wilde toeslaan na een corner van Wolfsburg. De Belgische doelman Koen Casteels was mee naar voren getrokken, maar kwam niet in de buurt van de bal.



Na afloop bood Otávio direct zijn excuses aan. Wolfsburg-coach Oliver Glasner toonde zich mild. ,,Natuurlijk was dit een rode kaart, maar ik wil Paulo niet afvallen. Hij wilde redden wat niet meer te redden viel. Hopelijk is hij niet te lang geschorst.”