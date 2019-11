Vierde wereldtitel voor Brazilië onder-17 na winst op Mexico

Record Miedema helpt Arsenal aan zege op Spurs voor 38.262 toeschou­wers

17 november Arsenal heeft in de FA Women's Super League een 0-2 overwinning geboekt in North London Derby bij Tottenham Hotspur, die gespeeld werd voor 38.262 toeschouwers, een record in de Engelse vrouwencompetitie. Vivianne Miedema maakte haar dertiende goal in tien duels voor Arsenal.