Vijf dingen om je op te verheugen voor beladen FA Cup Final

Arsenal - ChelseaWembley is vanavond om 18.30 uur het decor van de Londense titanenstrijd tussen Arsenal en Chelsea. De inzet? De felbegeerde FA Cup. Een prachtig affiche, waarin meerdere kleine duels worden uitgevochten. Dit zijn de vijf redenen om de tv op Engels voetbal in te schakelen.

1 - Top in FA Cup

Twee Engelse bekerfinalespecialisten staan vanavond oog in oog met elkaar, daar valt niet over te twisten. Als we kijken naar de lijst met winnaars, zien we Arsenal én Chelsea in de top meedraaien. The Gunners zijn met dertien eindzeges recordhouder, terwijl Chelsea de beker achtmaal in de prijzenkast heeft staan. Nu deelt de ploeg van Frank Lampard de derde plaats nog met Liverpool, met een zege komt het weer een stapje dichter in de buurt van de aartsrivaal.

1. Arsenal - 13 zeges

2. Manchester United - 12 zeges

3. Chelsea en Liverpool - 8 zeges

2 - Welke superspits grijpt heldenrol?

Volledig scherm Giroud juicht nadat hij Chelsea op voorsprong heeft gezet. © EPA Over FA Cup-specialisten gesproken: Olivier Giroud overlegt in het bekertoernooi waanzinnige cijfers. De oud-spits van Arsenal en huidige aanvalsleider van Chelsea schoot in dertig optredens zestien keer raak. Daarmee had hij een flink aandeel in de vier bekers die hij op zijn curriculum vitae mocht bijschrijven. Met een vijfde trofee komt hij in de buurt van recordhouder Ashley Cole (zeven keer). Giroud vecht vanavond om de spotlights met de in topvorm stekende Pierre-Emerick Aubameyang. De Gabonese snelheidsmaniak schoot in de Premier League 22 keer raak, waarmee hij één goal tekort kwam om Jamie Vardy van zijn topscorerstitel af te houden.

3 - Wraak?

Zeven van de laatste negen FA Cup-finales waarin Chelsea acteerde, werden een prooi voor de Londense grootmacht. Alleen in 2002 en 2017 grepen The Blues naast het eremetaal. De tegenstander destijds? Tweemaal Arsenal. Tijd voor wraak? Waarschijnlijk geldt dat ook voor Arsenal, dat afgelopen seizoen door Chelsea werd afgedroogd in de finale van de Europa League. Chelsea won met afgetekende cijfers: 4-1.

4 - Belangen voor Arsenal óf Wolves en Spurs levensgroot

In Engeland zullen niet alleen de supporters van Arsenal en Chelsea voor de buis gekluisterd zitten, nagelbijtend en hopend op een goed resultaat. Ook de supporters van Wolverhampton Wanderers en Tottenham Hotspur kijken met enorm veel belangen naar de eindstrijd. Mocht Chelsea de beker pakken, gaat het gewonnen Europa League-ticket rechtstreeks de competitie in. Omdat Chelsea al gekwalificeerd is voor de Champions League, krijgt nummer zes Tottenham een plek in de groepsfase van de Europa League. Wolves krijgt op zijn beurt juist weer het plekje van Spurs in de play-offs. Voor Arsenal is de boodschap helder: winnen om de Europa League in te gaan én rivaal Spurs een slecht weekend te bezorgen.

Volledig scherm Wolves eerder dit seizoen tegen Spurs. © EPA

5 - Veldstrijders nu langs de lijn

In het veld troffen ze elkaar vaak, Mikel Arteta en Frank Lampard. Namens Arsenal en Chelsea vochten ze schouder aan schouder verbeten duels uit en groeiden ze uit tot de beste middenvelders van de Engelse velden. Nu geven de legendarische middenvelders elkaar een knikje vanaf de trainersstoel. Arteta kan de eerste Arsenal-oefenmeester worden die de FA Cup als speler én coach de lucht in tilt. Het kan tevens zijn eerste prijs worden als trainer op eigen benen, nadat hij in december 2019 werd aangesteld om Arsenal uit het voetbalmoeras te trekken.

Volledig scherm Mikel Arteta. © BSR Agency

