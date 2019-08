Vijf redenen waarom de Premier League opnieuw een feest wordt

1. Vers Nederlands bloed

Volledig scherm Arnaut Danjuma Groeneveld tekent zijn contract bij Bournemouth. © AFC Bournemouth De Premier League telt aankomend seizoen weer volop Nederlanders. Bekende gezichten als Virgil van Dijk, Georginio Wijnaldum en Nathan Aké hebben zich de afgelopen jaren al bewezen. Dit seizoen is het de beurt aan onder anderen Arnaut Danjuma Groeneveld (22). Hij mag het gaan laten zien bij Bournemouth. De linksbuiten kwam voor zo'n 18 miljoen euro over van Club Brugge. Manager Eddie Howe heeft hoge verwachtingen van de Oranje-international. Volgens de coach zal Groeneveld uitgroeien tot een ‘big player’.



Dat zou Anwar El Ghazi (24) ook wel willen. Hij werd, na een succesvolle huurperiode, deze zomer definitief vastgelegd door Aston Villa. De ex-Ajacied was bepaald niet de enige aanwinst van Villa. De promovendus transformeerde deze zomer in een big spender en gaf voor zo'n 150 miljoen euro (!) uit, verdeeld over twaalf aanwinsten. Vorig seizoen kon El Ghazi nog rekenen op een basisplaats, de vraag is of dat dit jaar ook het geval zal zijn.

Jetro Willems (25) gaat, na een kwakkelseizoen bij Eintracht Frankfurt, zijn carrière nieuw leven inblazen als huurling bij Newcastle United. Een voormalig doelman van The Magpies, de 31-jarige Tim Krul, gaat met Norwich City handhaving proberen te realiseren. Het is afwachten welke rol Krul gaat spelen in die strijd. De gehuurde Ralf Fährmann (Schalke 04) is een geduchte concurrent.



Iemand die mee kan praten over geduchte concurrentie is Sepp van den Berg. Er zijn waarschijnlijk wel wat blessures en schorsingen bij Liverpool voor nodig, maar wellicht kan de 17-jarige dit seizoen al wat laten zien in het shirt van The Reds.



Volledig scherm Tim Krul. © Getty Images

2. Jonge Spaanse magiërs op het middenveld

De Premier League verwelkomt een verfijnd Spaans trio bij wie iedere liefhebber z'n vingers zal aflikken. De duurste van het drietal is Rodrigo Hernandez, beter bekend als Rodri. De 23-jarige Madrileen is een gracieuze controleur in de geest van Sergio Busquets. Hij moet de inmiddels 34-jarige Fernandinho gaan ontlasten. Manchester City betaalde 70 miljoen euro voor het jeugdproduct van Atlético Madrid.



Arsenal heeft op zijn beurt komend seizoen de beschikking over de technisch begaafde Dani Ceballos. Hij wist na zijn doorbraak bij Real Betis nooit een basisplaats te veroveren bij Real Madrid. Desalniettemin staat Ceballos (23) al jaren te boek als groot talent. Hij liet deze zomer met Jong Spanje weer zien waarom. Op het op het EK onder 21 in Italië, dat Spanje won, imponeerde de middenvelder.



Eén van zijn ploeggenoten op dat jeugd EK was Pablo Fornals. De creatieveling beschikt over een goede steekpass en een fijne dribbel. Bovendien kan hij op alle posities achter de spits terecht. De 23-jarige Spanjaard vormde vorig jaar één van de weinige lichtpuntjes in een moeizaam seizoen van Villarreal. West Ham United tikte deze zomer zo'n 28 miljoen euro voor hem af.



Volledig scherm Pablo Fornals aan de bal in de voorbereiding namens West Ham United. © Action Images via Reuters

3. De Britse boys van Frank Lampard

Volledig scherm Frank Lampard in gesprek met zijn pupil Mason Mount. © BSR Agency Stamford Bridge staat niet bepaald bekend als een oord waar de ene na de andere jeugdspeler doorbreekt. Daar kan dit seizoen zomaar eens verandering in komen. Door de transferban van FIFA mocht Chelsea geen spelers contracteren deze zomer. Derhalve is de club voor versterkingen aangewezen op jeugdspelers of teruggekeerde huurlingen. Dat lijkt goed uit te pakken voor de Engelse talenten bij de club.



Ook omdat de nieuwe manager, Frank Lampard, bereid lijkt hen een kans te geven. Callum Hudson-Odoi (18) geldt al jaren als een toptalent, maar kwam vorig seizoen maar mondjesmaat aan bod. Dit jaar zal hij meer kansen krijgen, al zal de vleugelspeler moeten concurreren met de enige nieuwkomer: Christian Pulisic. De Amerikaan werd afgelopen winter al vastgelegd, maar speelde nog een halfjaar voor Borussia Dortmund.



Voor ex-Vitessenaar Mason Mount (20) liggen er ook kansen. Hij speelde afgelopen seizoen bij Derby County al onder Lampard, die toen lyrisch over hem was. Zijn belangrijkste concurrent is Ross Barkley. Ook voor de teruggekeerde spits Tammy Abraham (21) zijn er mogelijkheden, net als voor Ruben Loftus-Cheek.

4. Subtoppers met ambitie

Volledig scherm Sebastien Haller. © BSR Agency The Big Six maken al jaren de dienst uit in de top van de Premier League. De laatste keer dat een subtopper de giganten uit Londen, Manchester en Liverpool wist te verrassen was in het seizoen 2016/2017 toen Leicester City kampioen werd.



Een kanshebber om de hegemonie van de top 6 komende jaargang te doorbreken is West Ham United. De club versterkte zich met de eerder genoemde Fornals, maar dat was niet eens de spectaculairste aankoop. Sebastien Haller, die een topseizoen bij Eintracht Frankfurt doormaakte, kwam voor 40 miljoen over. Bovendien kan de gelouterde manager Manuel Pellegrini weer gebruik maken van Andriy Yarmolenko, die vorig seizoen zwaar geblesseerd raakte. Daarnaast beschikt West Ham met Manuel Lanzini en Felipe Anderson over nóg twee spelers die Haller kunnen bedienen.

Wellicht kan Everton in 2019/2020 boven zichzelf uitstijgen. De ploeg van Marco Silva was vorig seizoen wat wisselvallig, maar versterkte zich deze zomer in elke linie. Rechtsback Djibril Sidibé wordt gehuurd van AS Monaco, de ervaren Fabian Delph kwam over van Manchester City, de van FSV Mainz afkomstige Jean-Philippe Gbamin volgt Idrissa Gueye op en suprise-aankoop Moise Kean kan zomaar verrassen. De 19-jarige Italiaan kwam door de moordende concurrentie bij Juventus maar zelden aan de bak. Op Goodison Park kan hij wellicht een gevaarlijk duo vormen met Richarlison.

De topclubs kunnen beter ook rekening houden Wolverhampton Wanderers. De Portugees getinte ploeg van Nuno ontpopte zich vorig seizoen al tot reuzendoder. De degelijke formatie met drie centrale verdedigers blijkt lastig te bespelen. En in plaats van aan kwaliteit in te boeten, zijn de Wolves alleen maar sterker geworden. Huurlingen Raúl Jiménez en Leander Dendoncker werden vastgelegd. De jonge goaltjesdief Patrick Cutrone kwam over van AC Milan, de Spaanse voorstopper Jesús Vallejo versterkt de defensie en met Pedro Neto (19) en Bruno Jordão (20) werden twee Portugese talenten van Lazio Roma overgenomen voor 27 miljoen euro.



Volledig scherm Nuno Espirito Santo maakte afgelopen seizoen indruk met Wolverhampton Wanderers. © BSR Agency

5. Zinderende titelstrijd

De strijd om de titel in de Premier League was vorig seizoen bijzonder spannend. Manchester City en Liverpool stuwden elkaar tot grote hoogte en dat leidde tot indrukwekkende cijfers. City pakte liefst 98 punten en maakte 95 competitietreffers. Liverpool greep naast de titel met één puntje minder.



Bij beide topteams veranderden deze zomer weinig. De managers bleven op hun plek, Liverpool legde een aantal breedteversterkingen vast en Manchester City wisselde rechtsback Danilo in voor João Cancelo én haalde dus Rodri. Het heeft er alle schijn van dat de verschillen tussen de formaties van Jürgen Klopp en Pep Guardiola opnieuw minimaal zullen zijn.



Dat bleek zondag al tijdens de strijd om de Community Shield. Liverpool maakte de meeste aanspraak op de zege, maar City trok na strafschoppen uiteindelijk aan het langste eind. Ook werd in de aanloop naar dit duel duidelijk dat beide managers elkaar niet zullen ontzien. Klopp tartte Guardiola door over de financiële mogelijkheden van City te beginnen. ,,Wij leven niet in een fantasiewereld waar je gewoon krijgt wat je wilt. Dat kan je niet constant doen. Het lijkt erop dat vier clubs in de wereld dat wel constant doen: Real Madrid, Barcelona, City en Paris Saint-Germain.”



Guardiola gaf aan zich te storen aan de uitlatingen van Klopp. ,,We hebben echt niet elke transferperiode 220 miljoen euro uitgegeven. Natuurlijk vind ik dit niet leuk want het is niet waar. De vorige keer hebben we netto twintig miljoen euro uitgegeven aan één speler. Twee seizoenen geleden spendeerde ik veel meer, want ik nam toen het team over met tien of elf spelers van dertig jaar of ouder. Dan moet je verversen. Liverpool heeft vorig seizoen bijvoorbeeld 220 miljoen uitgegeven en dit jaar niet.”

Volledig scherm Jürgen Klopp en Pep Guardiola. © AFP