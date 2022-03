Vijfde WK blijft in zicht voor Cristiano Ronaldo

Diezelfde Otavio zorgde ervoor dat Liverpool-aanvaller Diogo Jota even later nog voor rust de 2-0 kon aantekenen. En dat terwijl de Europees kampioen van 2016 vooraf nog huiverig was geweest voor het treffen om dat er met zowel Ruben Dias als Pepe twee centrale verdedigers van statuur ontbraken terwijl vleugelverdediger João Cancelo ook al ontbrak door een schorsing. Op doel koos bondscoach Fernando Santos voor Porto-doelman Diogo Costa in plaats van de ervaren Rui Patricio die meer dan honderd interlands speelde voor zijn land.

Gelukkig voor bondscoach Fernando Santos beschikt zijn land momenteel over een lichting die goed tegen een blessure, coronabesmetting of schorsing kan. Met wereldsterren als Bernardo Silva, Diogo Jota en dus Cristiano Ronaldo bleven er genoeg spelers van statuur over die de WK-droom van de laatstgenoemde vedette in leven konden houden in het stadion van FC Porto dat al vanaf het begin voor een sfeer zorgde waarin er nauwelijks wat mis kon gaan voor de gemotiveerde Portugezen. Die toeschouwers zagen in de tweede helft wel nog dat Turkije-spits Burak Yilmaz 25 minuten voor tijd nog voor spanning zorgde in Porto door een soepel lopende aanval fraai af te ronden. Precies een jaar geleden was de spits van her Franse OSC Lille nog de plaaggeest van het Oranje van bondscoach Frank de Boer met een hattrick tijdens een 4-2 overwinning. Vijf minuten voor tijd miste Burak Yilmaz een strafschop en verzuimde zo Turkije op gelijke hoogte te zetten. Matheus Nunes maakte in blessuretijd aan alle twijfel een eind: 3-1.