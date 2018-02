Vijftien Braziliaanse internationals al zeker van WK

AC Milan heeft gaan kind aan 'Hollands' Ludogorets

15 februari AC Milan staat met één been in de achtste finale van de Europa League. De Italiaanse topclub van weleer had in Bulgarije geen enkele moeite met PFK Ludogorets, de ploeg van vleugelaanvallers Virgil Misidjan en Jody Lukoki: 0-3. Bekijk hier de samenvatting.