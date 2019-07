Vilhena en Namli verliezen bij debuut met Krasnodar

Afrika Cup Mahrez schiet Algerije naar finale met vrije trap in extremis

14 juli Algerije staat vrijdagavond in de finale van de Afrika Cup. De ploeg van bondscoach Djamel Belmadi won in de halve finale in Cairo met 2-1 van Nigeria dankzij een prachtige vrije trap van Riyad Mahrez diep in blessuretijd.