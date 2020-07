Villarreal dankzij twee penalty’s langs concurrent Getafe

Twee keer wees arbiter Javier Estrada naar de stip. Eerst na een overtreding van doelman David Soria op invaller Moi Gómez, kort voor tijd nadat Gómez geraakt was door Portillo. Beide keren moest de VAR eraan te pas komen om Estrada te overtuigen. Telkens was routinier Cazorla de man die vanaf 11 meter raak schoot: in de 66e en de 86e minuut. Tussendoor had invaller invaller Hugo Duro in de 80ste minuut gelijkgemaakt. In blessuretijd maakte Rubén Peña er nog 3-1 van voor Villarreal dat nummer 4 Sevilla tot op drie punten nadert. Sevilla heeft nog wel een uitwedstrijd tegen Athletic tegoed. Het gat met Getafe bedraagt nu vier punten.