Villas-Boas biedt ontslag aan bij Marseille na komst nieuwe speler: 'Ik ben het niet eens met het beleid'

Villas-Boas moest vanochtend uit de media vernemen dat Olympique Marseille de Franse middenvelder Olivier Ntcham (24) op huurbasis had overgenomen van Celtic. ,,Dat is niet mijn beslissing. Het is een speler waar ik eerder nee tegen heb gezegd. Daarop heb ik de directie mijn ontslag aangeboden. Ik ben het niet eens met het beleid. Ik hoef verder niets van de club, ook geen geld”, zei Villas-Boas tijdens een persconferentie. Dit gebeurde terwijl de spelers in de kleedkamer zaten om zich voor te bereiden op de training.



De persconferentie had eigenlijk over het komende competitieduel met RC Lens van woensdagavond moeten gaan. De thuiswedstrijd tegen Stade Rennes werd afgelopen weekend nog afgelast nadat het trainingscomplex van Marseille was belaagd door tientallen woedende fans. Olympique Marseille presteert dit seizoen teleurstellend en staat slechts negende in Ligue 1. Villas-Boas werkt sinds de zomer van 2019 bij de club, die nog niet heeft gereageerd op de uitspraken van de coach.