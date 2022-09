Vincent Janssen helpt Mark van Bommel en Antwerp met benutte penalty aan zevende competitiezege op rij

Met samenvatting Teun Koop­meiners schiet Atalanta met hattrick langs Torino en naar koppositie in Serie A

Teun Koopmeiners was vanavond de gevierde man bij Atalanta. De Nederlandse middenvelder tekende in het Serie A-duel met Torino voor de volledige productie van zijn team en dat was genoeg voor de zege: 3-1. Zo werd Koopmeiners de vierde Nederlander in de historie die een hattrick maakt op het hoogste Italiaanse niveau.

2 september